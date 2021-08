Bild 13 / 15

Legende: Entwarnung nach Schock bei Besiktas Nach Christian Eriksen an der EM und Samuel Kalu von Bordeaux in der Ligue 1 ist ein weiterer Fussballer auf dem Platz kollabiert. Besiktas-Verteidiger Fabrice N'Sakala sackte in der Partie gegen Gaziantep zusammen. Er wurde sofort ins Spital gebracht. Wenig später hiess es, der Kongolese sei bei Bewusstsein und atme selbständig. imago images