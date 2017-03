Gladbach trifft zweimal vom Punkt

Borussia Mönchengladbach hat als 2. Team nach Eintracht Frankfurt den Halbfinal im DFB-Pokal erreicht. Die «Fohlen» siegten beim HSV mit 2:1.

Das formstarke Gladbach mit dem sicheren Schweizer Goalie Yann Sommer im Tor ist nach dem Triumph in der Europa League auch im heimischen DFB-Pokal weitergekommen. Das Team von Dieter Hecking setzte sich in Hamburg mit 2:1 durch.

Beide Gladbacher Tore fielen vom Penaltypunkt aus: In der 53. Minute verwandelte Stindl einen Strafstoss souverän, in der 61. Minute konnte sich Raffael auszeichnen. Wood konnte mit dem Schlusspfiff nur noch verkürzen.

Für den HSV setzte es damit 4 Tage nach dem 0:8 in der Bundesliga gegen Bayern München eine nächste Enttäuschung ab. Die Bayern treffen in ihrem Viertelfinal am Abend auf Schalke 04.