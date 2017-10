Heynckes kam, sah und siegte

In der ersten Partie seit der Rückkehr von Jupp Heynckes fährt Bayern München einen klaren Sieg ein. Die Hertha setzte neben dem Rasen ein Zeichen.

Nach 2 Unentschieden in Serie schlägt Bayern München den SC Freiburg mit 5:0.

Die Hertha demonstriert vor dem Spiel geschlossen gegen Rassismus.

Das Münchner Starensemble ging im ersten Spiel seit der Rückkehr von Jupp Heynckes an die Seitenlinie schon früh in Führung: Nach 8 Minuten sorgte Julian Schuster durch ein Eigentor für das 1:0 des Rekordmeisters.

Der 32-Jährige erlebte übrigens ein Déjà-Vu der bitteren Art:

2 - J. Schuster ist der 1. Spieler seit Andreas Gielchen (1991), der in 2 aufeinanderfolgenden BL-Spielen je 1 Eigentor erzielt. Pechvogel. — OptaFranz (@OptaFranz) October 14, 2017

Danach waren die Bayern nicht mehr zu stoppen. Kingsley Coman, Thiago, Robert Lewandowski und Joshua Kimmich sorgten für den klaren Heimsieg und eine gelungene Premiere für den neuen, alten Trainer Heynckes.

Berliner Solidarität

Spezielle Bilder bekamen die Fans in Berlin zu sehen. Spieler und Staff des Hauptstadtklubs schlossen sich vor dem Spiel gegen Schalke den Protesten gegen Rassismus in den USA an und knieten geschlossen nieder.

Weitere positive Schlagzeilen produzierte die Hertha danach nicht mehr. Beim 0:2 gegen die «Knappen» zeigte sich das Heimteam erschreckend schwach.

1 - Erstmals in der laufenden BL-Saison bleibt eine Mannschaft vor der Pause komplett ohne Torschuss (Hertha BSC). Flaute. — OptaFranz (@OptaFranz) October 14, 2017

