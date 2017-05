Im Video: Wüste Schlägerei in Russlands Cupfinal

Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten hat den Final im russischen Cup überschattet. Die Spieler von Lokomotive Moskau und Ural Jekaterinburg gingen in der Nachspielzeit aufeinander los.

Spieler prügeln sich: Cupfinal in Russland eskaliert (SNTV) 0:34 min, vom 2.5.2017

Beim 2:0-Sieg von Lokomotive Moskau gegen Ural Jekaterinburg in Sotschi lieferten sich mehrere Spieler in der Nachspielzeit eine wüste Prügelei. Als sich die Moskauer am Spielfeldrand schon zum Jubeln vorbereiteten, eskalierte die Situation auf dem Platz plötzlich und die Akteure gingen mit Fäusten und Tritten aufeinander los.

Schiedsrichter Alexej Nikolajew zückte vier Rote Karten: Farfan und der Brasilianer Ari mussten bei Moskau vom Platz, bei Jekaterinburg wurden Artem Fidler und Edgar Manutscharjan des Feldes verwiesen. Vor dem Zwischenfall hatten Igor Denisow (76.) und Alexej Mirantschuk (90.+3) die Treffer für Lokomotive erzielt.