«Incroyable!»: Amiens' Aufstieg in letzter Sekunde

Heute, 9:05 Uhr

Fussball verrückt in Frankreich: Amiens steigt dank einem Siegtreffer in wortwörtlich letzter Sekunde in die Ligue 1 auf.

Solche Geschichten schreibt nur der Fussball: In wortwörtlich letzter Sekunde hat Amiens den Aufstieg in die Ligue 1 geschafft. Die Nordfranzosen besiegten Reims mit 2:1 und sind in der kommenden Spielzeit erstmals erstklassig. Das Saisonfinale war an Dramatik kaum zu überbieten: 95. Minute : Es steht 1:1, Amiens liegt auf Rang 6 der Tabelle.

Emmanuel Bourgaud erzielt mit dem Schlusspfiff den Siegtreffer. Amiens überholt 4 Konkurrenten und steht als Tabellenzweiter als Aufsteiger fest. Den Meistertitel sicherte sich Strassburg – ebenfalls mit einem Sieg am letzten Spieltag. Und übrigens: Sowohl Strassburg als auch Amiens waren erst auf diese Saison in die Ligue 2 aufgestiegen. Ligue 2: Die spannendste Tabelle der Fussball-Welt? Rang Klub Spiele Tordifferenz Punkte 1.

Strassburg

38 +16 67 2. Amiens 38 +18 66 3. Troyes 38 +16 66 4. Lens 38 +19 65 5. Stade Brest

38 +14 65 6. Nimes Olympique

38 +18 64

nipf