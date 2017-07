Inler wechselt zum türkischen Vize-Meister

Gökhan Inler hat einen neuen Klub gefunden. Der Schweizer wechselt von Besiktas zum Stadtrivalen Basaksehir.

Gökhan Inler wechselt innerhalb der türkischen Liga das Team. Nach einem persönlich wenig berauschenden Jahr mit nur 141 Minuten Einsatzzeit verlässt der ehemalige Captain der Schweizer Nati Meister Besiktas Istanbul. Der 33-jährige Solothurner unterschrieb bei Basaksehir bis 2020. Der Istanbuler Stadtrivale hatte die letzte Saison auf dem 2. Rang abgeschlossen.

An der Seite von Adebayor

Der schillerndste Name im Kader des türkischen Vize-Meisters ist Altstar Emmanuel Adebayor. Zudem spielt der langjährige Arsenal-Verteidiger Gael Clichy bei den Istanbulern. Basaksehir kämpft in der 3. Quali-Runde um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Dabei treffen Inler und Co. am 25. Juli auf den FC Brügge.