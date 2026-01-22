LaLiga: Grosser Umsatz für Real
Real Madrid hat seinen Status als umsatzstärkster Fussball-Klub der Welt behauptet. Die Madrilenen setzten gemäss der jährlichen Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte im Geschäftsjahr 2024/25 1,161 Milliarden Euro um (Vorjahr: 831 Mio. Euro). Damit führt der spanische Rekordmeister die Liste vor dem FC Barcelona (975 Mio. Euro), Bayern München (861) und Paris Saint-Germain (837) an. Die 20 umsatzstärksten Klubs setzten erstmals mehr als zwölf Milliarden Euro um, womit der Vorjahreswert um elf Prozent übertroffen wurde. Auch Europas Frauenfussball wächst weiter: Umsatzstärkster Klub ist Arsenal mit 25,6 Mio. Euro.