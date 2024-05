Legende: Wurde zum 2. Mal Pokalsieger mit Sturm Graz Der Schweizer Grégory Wüthrich (Archivbild). imago images/Revierfoto

Österreich: Sturm Graz zum 7. Mal Pokalsieger

Im österreichischen Pokalfinal setzte sich Sturm Graz mit 2:1 gegen Rapid Wien durch. Die Grazer waren in Klagenfurt kurz vor der Pause mit 0:1 in Rückstand geraten, konnten jedoch wenige Minuten nach dem Seitenwechsel ausgleichen. Den Siegtreffer erzielte Tomi Horvat in der 81. Minute. Beim Stand von 1:1 wurde den Grazern ein Tor durch Grégory Wüthrich (Ex-YB und GC) wegen Handspiels aberkannt. Es ist der 7. Cupsieg in der Geschichte des steirischen Klubs und gleichzeitig die erfolgreiche Titelverteidigung. Sturm hat noch beste Chancen auf das Double, 3 Runden vor Schluss führen die Grazer die Tabelle mit 3 Punkten Vorsprung auf Salzburg an.