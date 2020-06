Legende: Das ging ja fix Schon 6 Runden vor Schluss dürfen die Spieler von Olympiakos den Titelgewinn bejubeln. imago images

Griechenland: Piräus 6 Runden vor Schluss Meister

Olympiakos Piräus ist zum ersten Mal seit 2017 wieder griechischer Meister. Nach dem 2:1-Sieg bei AEK Athen am Sonntagabend liegt Olympiakos 6 Runden vor Saisonende 19 Punkte vor dem Titelverteidiger PAOK Saloniki. Dank dem 45. Meistertitel der Klubgeschichte sicherte sich Olympiakos auch die Teilnahme an der Champions League. Ausserdem hat der griechische Rekordmeister noch die Chance auf das Double. In einem Monat trifft das Team von Trainer Pedro Martins im Cupfinal erneut auf AEK Athen.