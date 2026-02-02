Legende: Wurde seines Amtes enthoben Alberto Gilardino. imago images/Independent Photo Agency Int.

Serie A: Pisa und Hellas Verona entlassen Trainer

Doppelte Trainerentlassung in der Serie A: Pisa (Tabellen-19.) und Hellas Verona (20.) haben auf die anhaltenden sportlichen Krisen reagiert und ihre Trainer Alberto Gilardino und Paolo Zanetti entlassen. Das teilten die beiden abstiegsbedrohten Klubs nach ihren Niederlagen am vergangenen Wochenende mit. Trotz eines Treffers von Michel Aebischer verlor Pisa gegen Sassuolo 1:3. Er, Filip Stojilkovic und Daniel Denoon erhalten nun einen neuen Übungsleiter. Gilardino, 2006 Weltmeister mit Italien, hatte im Sommer die Nachfolge von Filippo Inzaghi angetreten, nachdem Pisa zum ersten Mal seit 34 Jahren den Wiederaufstieg in die Serie A geschafft hatte. In 23 Spielen holte er nur einen einzigen Sieg.

LaLiga: Ter Stegen verletzt sich

Schwerer Rückschlag für Marc-André ter Stegen: Der von Barcelona an Girona ausgeliehene deutsche Goalie hat im Spiel gegen Real Oviedo (0:1) eine Muskelverletzung erlitten und wird wohl bis zu zwei Monate ausfallen. Sollten sich die Medienberichte bestätigen, würde der 33-Jährige die Test-Länderspiele am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie am 30. März in Stuttgart gegen Ghana verpassen. Der zuvor schon lange verletzte ter Stegen hatte sich erst am 20. Januar Girona angeschlossen, wo er sich mit guten Leistungen für die WM im Sommer empfehlen wollte.

Resultate