Legende: In zwei Jahren ist die Heim-WM Javier Aguirre soll Mexiko zum Erfolg führen. imago images/Ricardo Larreina Amador

Mexiko versucht es erneut mit Aguirre

Javier Aguirre ist zum 3. Mal Nationalcoach in seinem Heimatland Mexiko. Er tritt die Nachfolge von Jaime Lozano an, der an der Copa America in der Gruppenphase gescheitert war. Die Verantwortlichen des mexikanischen Verbandes verpflichteten den 65-jährigen Aguirre mit Blick auf die nächste WM, die in 2 Jahren in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet. Aguirres erste 2 Amtszeiten waren von verhältnismässig kurzer Dauer. Vor 23 Jahren stand er während eines Jahres in der Verantwortung, vor 15 Jahren während 15 Monaten. Zuletzt war Aguirre Trainer bei Mallorca.