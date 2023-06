Legende: Konnte das Schicksal nicht mehr abwenden Sam Allardyce. Keystone / AP Photo / Rui Vieira

England: Leeds sucht neuen Trainer für den Aufstieg

Leeds United hat sich nach dem Abstieg aus der Premier League von Trainer Sam Allardyce getrennt. Der 68-Jährige versuchte in den letzten 4 Spielen den Verbleib in der höchsten Liga Englands zu sichern, scheiterte jedoch. Leeds wäre wahrscheinlich mit dem erfahrenen Trainer in die neue Spielzeit gestartet, doch dieser traut sich das nicht zu: «Zum jetzigen Zeitpunkt meiner Karriere bin ich mir nicht sicher, ob ich mich dieser Herausforderung stellen kann, bei der es sich möglicherweise um ein langfristiges Projekt handelt», sagte Allardyce in einem Statement auf der Website des Klubs. Leeds wird in den nächsten Wochen den Nachfolger bekanntgeben.