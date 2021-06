Legende: Hatte letzte Saison des Öfteren Grund zum Jubeln Michael Frey traf in der belgischen Liga regelmässig. Keystone

Belgien: Neuer Klub für Frey

Michael Frey kehrt nicht in die Türkei zurück und bleibt in Belgien. Der letzte Saison von Fenerbahce Istanbul an Waasland-Beveren ausgeliehene Berner Stürmer wechselt mit einem Dreijahresvertrag zu Royal Antwerpen. Trotz 17 Toren von Frey war Waasland-Beveren aus der obersten belgischen Liga abgestiegen. In der Saison zuvor hatte der 26-Jährige leihweise für Nürnberg in der 2. Bundesliga gespielt. Zu Fenerbahce war Frey im August 2018 vom FC Zürich gewechselt.