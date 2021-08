Legende: Spielt in der kommenden Saison für die Gunners Ben White. Keystone

White von Brighton nach London

Arsenal hat den englischen Nationalspieler Ben White verpflichtet. Der 23-jährige Verteidiger kommt von Brighton & Hove Albion und erhält einen langfristigen Vertrag, wie der Premier-League-Klub am Freitag mitteilte, ohne weitere Details zu nennen. Sein Debüt in der höchsten englischen Spielklasse gab White, der bei der EM nicht zum Einsatz kam, mit 18 Jahren in Brighton.

Uefa-Supercup vor 13'000 Fans

Der Supercup zwischen Champions-League-Sieger Chelsea und Europa-League-Gewinner Villarreal findet am 11. August in der nordirischen Hauptstadt Belfast vor maximal 13'000 Zuschauern statt. Voraussetzung für den Zugang zum Windsor Park ist ein negativer PCR-Test oder ein negativer Antigen-Schnelltest.

03:11 Video Archiv: Chelsea unterliegt im Supercup 2019 Aus Sport-Clip vom 15.08.2019. abspielen

Nachbarduell im Gold-Cup Final

Im Endspiel des Gold-Cups treffen die USA und Mexiko aufeinander. Mexiko gelang der 2:1-Siegtreffer gegen Kanada erst in der 9. Minute der Nachspielzeit. Gastgeber USA hatte sich dank einem späten Tor (86.) zum 1:0 gegen Katar die Teilnahme am Endspiel gesichert. Das Duell der beiden Nachbarn findet in der Nacht auf Dienstag im Allegiant Stadium in Paradise, Nevada statt.