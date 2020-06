Legende: Verzichtet vorderhand auf Fussball-Spiele Megan Rapinoe. Reuters

Rapinoe spielt nicht mit

Im US-Frauenfussball rollt bald wieder der Ball, doch Superstar Megan Rapinoe wird nicht dabei sein. Die 34-Jährige verzichtet laut einem Bericht in der französischen Zeitung Le Progres offenbar aus Sorge um ihre Gesundheit auf eine Teilnahme am Challenge Cup (27.6. bis 26.7.). Dieses Turnier wird von der US-Frauen-Profiliga in Utah ausgetragen, um nach der Corona-Zwangspause wieder den Spielbetrieb zu eröffnen. Sorgen bereitet nicht nur das Coronavirus, sondern auch der eng getaktete Spielplan mit Partien auf Kunstrasen und damit verbundene Verletzungsrisiken.

MLS-Fortsetzung im Juli?

Die MLS steuert nach der Corona-Pause auf ein Juli-Turnier in Florida zu. Die Gewerkschaft der Profifussballer in den USA stimmte mehrheitlich für den neuen Tarifvertrag und gab in diesem Zuge auch für die Pläne zu einer Fortsetzung der nach nur 2 Spieltagen unterbrochenen Saison grünes Licht. Über Details und den genauen Ablauf eines solchen Turniers ist noch kaum etwas bekannt. Wie die NBA plant die MLS aber damit, auf das Gelände des ESPN Wide World of Sports Complex in Disney World zu ziehen.