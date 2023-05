Legende: Bis 2025 in Paris auf Torejagd Ramona Bachmann. Keystone / AP Photo / Martin Meissner

Ramona Bachmann verlängert bei Paris

Ramona Bachmann hat ihren Vertrag bei Paris Saint-Germain um zwei weitere Spielzeiten verlängert. Die 32-jährige Schweizer Nationalspielerin bleibt dem französischen Spitzenklub somit bis 2025 treu. Seit ihrem Wechsel zu PSG im Jahr 2020 hat sie sich als wertvolle Spielerin etabliert und stand alleine in dieser Saison in 19 Partien auf dem Feld, in welchen sie 6 Tore und 3 Assists lieferte.