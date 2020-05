Legende: Es ist zum Wegschauen Samuel Umtiti hat die Rückkehr in den Traininigsalltag überhaupt nicht gut getan. imago images

Spanien: Umtiti unmittelbar nach der Pause im Pech

Spaniens Meister Barcelona verzeichnet nur einen Tag nach der Rückkehr auf den Trainingsplatz ein Verletzungsopfer. Der französische Weltmeister Samuel Umtiti zog sich im zweiten Kleingruppentraining der Katalanen am Samstagmorgen eine Blessur an der rechten Wade zu. Wie lange der Innenverteidiger ausfallen wird, liess der Klub offen. Barça hatte nach dem Ende des spanischen Lockdowns am Freitag als eines der ersten Teams aus der Primera Division den sportlichen Alltag wieder aufgenommen. Einige Mannschaftsärzte hatten für den Wiedereinstieg vor einem erhöhten Verletzungsrisiko aufgrund der 2-monatigen Corona-Pause gewarnt.