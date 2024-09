Legende: Doppeltorschütze Youngster Lamine Yamal erzielte die ersten beiden Treffer für Barcelona. Imago/NurPhoto

LaLiga: 5. Sieg im 5. Spiel für Barcelona

Leader Barcelona hat in der 5. Runde der spanischen Meisterschaft den 5. Sieg gefeiert. Beim überraschenden Tabellendritten der letzten Saison aus Girona brachte Lamine Yamal die «Blaugrana» mit einem Doppelpack in der 1. Halbzeit auf die Siegerstrasse. Nach dem Seitenwechsel brachten Dani Olmo und Pedri den Sieg in trockene Tücher. Routinier Christhian Stuani gelang für Girona kurz vor Schluss lediglich noch der Ehrentreffer zum 1:4. Mit 15 Punkten steht «Barça» souverän an der Tabellenspitze. Real Madrid weist als erster Verfolger bereits 4 Zähler Rückstand auf.

Bundesliga: Siege für Augsburg und Werder

In der Bundesliga hat Augsburg am 3. Spieltag den 1. Sieg eingefahren. Das Team um Ruben Vargas, der nach 62 Minuten beim Stand von 1:0 ausgewechselt wurde, detzte sich zuhause gegen Aufsteiger St. Pauli mit 3:1 durch. Die Tore für die Fuggerstädter erzielten Marius Wolf, Philip Tietz und Yusuf Kabadayi. Auf Seiten der Hamburger gelang Carlo Boukhalfe mit dem 1:2-Anschlusstreffer das 1. Bundesliga-Tor für St. Pauli seit über 10 Jahren. Im 2. Sonntagsspiel setzte sich Werder Bremen trotz Unterzahl mit 2:1 in Mainz durch.