Basels Zhegrova bleibt zu Hause

Der FC Basel tritt beim Europa-League-Gastspiel in Krasnodar am Donnerstag ohne Edon Zhegrova an. Der Angreifer besitzt einen kosovarischen Pass. Um ein Visum für Russland zu erhalten, hätte er für den Antrag zuerst nach Serbien reisen müssen. Aufgrund des Zusatzaufwandes entschied der FCB deshalb laut der BZ Basel in Absprache mit Zhegrova, ihn nicht ins Aufgebot zu nehmen.

Gladbach ohne Elvedi und Ginter

Borussia Mönchengladbach muss am vorletzten Spieltag der Europa League auf Nico Elvedi und Matthias Ginter verzichten. Der Zürcher Elvedi fällt mit einer Risswunde aus, Ginter verzichtet wegen einer Muskelverletzung auf die Reise nach Graz. Die Borussia tritt am Donnerstag beim Wolfsberger AC an.

Ibrahimovic kauft sich bei Hammarby ein

Schwedens Fussball-Ikone Zlatan Ibrahimovic kauft sich beim Stockholmer Erstligisten Hammarby IF ein. Der 38-Jährige übernehme vom US-Konzern Anschutz Entertainment Group (AEG) die Hälfte der Anteile am Unternehmen AEG Sweden. Ibrahimovic gehört damit nun ein knappes Viertel der Anteile des Klubs, der in dieser Saison in der schwedischen Liga Allsvenskan Platz 3 erreicht hatte. Dass er auch für den Klub spielen werde, schloss Ibrahimovic aus.

Prosinecki nicht mehr Bosnien-Trainer

Robert Prosinecki ist endgültig nicht mehr Trainer der Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina. Der Kroate wurde nach der über die Gruppe verpassten EM-Qualifikation am Mittwoch über den Entscheid der Verbandsspitze informiert. Prosinecki war im September nach einem 2:4 in Armenien bereits als Trainer zurückgetreten. Nur drei Tage später hatte er seinen Rücktritt vom Rücktritt bekannt gegeben. Bosnien-Herzegowina, das in der Qualifikationsgruppe J Vierter wurde, trifft im Halbfinal der Playoffs auf Nordirland.

Radoi neuer rumänischer Nationalcoach

Der bisherige U21-Nationalcoach Mirel Radoi wird per sofort neuer rumänischer Nationaltrainer. Unter dem 38-Jährigen will Rumänien noch über die Playoffs die EM-Endrunde 2020 erreichen. Dies war über die EM-Qualifikation nicht gelungen und Cosmin Contra daraufhin als Chefcoach zurückgetreten.

