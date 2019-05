Legende: Wollen auch auf der internationalen Bühne reüssieren Taulant Xhaka und der FC Basel. Freshfocus

3 mögliche Gegner für Basel

Der FC Basel wird als Zweiter der Super League in der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League europäisch eingreifen. Als gesetztes Team werden die «Bebbi» auf dem Platzierungsweg entweder auf Viktoria Pilsen (Tsch), Istanbul Basaksehir (Tür) oder den Linzer ASK treffen (Ö). Alle drei Teams haben in ihren jeweiligen Ligen ebenfalls den 2. Platz errungen.

Klose verlängert bei Aufsteiger Norwich

Timm Klose setzt seine Karriere in England fort. Der 31-jährige Verteidiger verlängerte seinen Vertrag bei Norwich City um drei Jahre bis 2022. Klose war 2016 von Wolfsburg in den Osten Englands gewechselt, musste mit Norwich allerdings nach nur einer halben Saison den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Auf nächste Saison kehren die «Canaries» in die Premier League zurück.

Walter übernimmt bei Stuttgart

Tim Walter wird auf die kommende Saison hin Trainer beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart. Der bisherige Coach des Zweitligisten Holstein Kiel unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Stuttgart kämpft in der Relegation gegen Union Berlin (23. und 27. Mai) um den letzten Platz in der Bundesliga.

Clarke neuer schottischer Nationaltrainer

Steve Clarke ist neuer Trainer der schottischen Nationalmannschaft. Der 55-Jährige tritt die Nachfolge des vor einem Monat entlassenen Alex McLeish an. Clarke hatte zuletzt den heimischen Liga-Underdog Kilmarnock zum 5. und 3. Rang in der Meisterschaft geführt.

Auch Brighton mit neuem Coach

Graham Potter wird Trainer beim englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion. Der 44-Jährige unterschrieb beim Tabellen-17. der abgelaufenen Premier-League-Saison einen Vierjahresvertrag.

Kroos bleibt ein «Königlicher»

Toni Kroos hat seinen Vertrag beim spanischen Rekordmeister Real Madrid vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2023 verlängert. Der 29-jährige Mittelfeldspieler war 2014 nach dem WM-Triumph mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien für rund 30 Millionen Euro vom FC Bayern nach Madrid gewechselt.

