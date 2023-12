Major League Soccer: Chiellini hat genug

Italiens Verteidiger-Idol Giorgio Chiellini hat mit 39 Jahren seine Karriere beendet und sich mit emotionalen Worten vom Fussball verabschiedet. «Du warst die schönste und intensivste Reise meines Lebens. Du warst mein Ein und Alles. Aber jetzt ist es an der Zeit, neue Kapitel aufzuschlagen», schrieb der Europameister von 2021 bei X. Chiellini, der für Juventus 9 Mal Meister wurde, hatte am Wochenende nach der Niederlage im Final um den Meistertitel in der Major League Soccer sein zeitnahes Karriereende bereits angedeutet.