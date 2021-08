Deutschland: Bayern seit 74 Spielen mit Torerfolg

Bayern München hat beim Heimsieg gegen den 1. FC Köln einen Rekord im europäischen Fussball aufgestellt. Der deutsche Meister erzielte beim 3:2 am Sonntagabend im 74. Pflichtspiel nacheinander mindestens ein Tor. Eine solche Serie gelang in Europas Top-5-Ligen noch keinem Team. Die bisherige Bestmarke von 73 Partien hatte Real Madrid in den Jahren 2016 und 2017 aufgestellt.

Deutschland: Kimmich bleibt ein Münchner

Bayern München hat den Vertrag mit dem deutschen Internationalen Joshua Kimmich vorzeitig um zwei Jahre bis 2025 verlängert. Der 26-jährige Mittelfeldspieler war 2015 von RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister gewechselt und hat sich dort zum Weltklasse- und Führungsspieler entwickelt.

Stuttgart lange ohne Kalajdzic

Der Bundesligist VfB Stuttgart muss wohl für den Rest des Jahres ohne seinen Topstürmer auskommen. Wie der Klub mitteilte, fällt Sasa Kalajdzic wegen einer Schulterluxation drei bis vier Monate aus. Der österreichische Internationale verletzte sich am Freitag nach seiner Einwechslung beim 0:4 gegen RB Leipzig. Er muss sich einer Operation unterziehen.