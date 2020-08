Legende: Wird es das Eröffnungsspiel der neuen Saison? Bayern München und Schalke 04 treffen am 1. Spieltag der neuen Saison aufeinander. Wann genau ist aber noch unklar. imago images

Deutschland: Bundesliga-Spielplan bekannt

Bayern München bestreitet sein erstes Spiel der neuen Bundesliga-Saison gegen Schalke. Ob die Partie allerdings auch das Eröffnungsspiel ist, hängt vom Abschneiden des deutschen Meisters in der Champions League ab. Sollten die Münchner den Final am 23. August erreichen, würden sie nicht bereits am Freitag, 18. September, in die neue Saison starten, sondern erst am darauffolgenden Montag. In diesem Fall würde die Saison am Freitag mit der Begegnung zwischen Borussia Dortmund mit Trainer Lucien Favre und Borussia Mönchengladbach beginnen. Union Berlin mit Trainer Urs Fischer startet mit einem Heimspiel gegen Augsburg in die Saison.