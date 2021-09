Legende: Musste unters Messer Kingsley Coman. imago images

Deutschland: Herz-OP bei Coman

Bayern München muss für etwa 2 Wochen ohne Kingsley Coman auskommen. Der französische Internationale musste sich einem operativen Eingriff am Herzen unterziehen. «Er hatte einen leichten zusätzlichen Herzschlag, eine kleine Herzrhythmusstörung», erklärte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Die Probleme beim 25-jährigen Flügelspieler, der phasenweise wiederholt kurzzeitig über Atemprobleme geklagt hatte, seien nun durch eine Verödung behoben worden. Noch am Dienstag beim 3:0-Sieg der Bayern zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase in Barcelona wurde Coman in der Schlussviertelstunde eingewechselt.

Italien: Verband ermittelt nach Rassismus-Vorfall gegen Lazio

Die Beleidigungen gegen Milan-Profi Tiémoué Bakayoko ziehen juristische Ermittlungen nach sich. Der Vize-Meister hatte den Vorfall gegen seinen Spieler im Rahmen der Serie-A-Partie gegen Lazio Rom dem nationalen Verband gemeldet. Entsprechend wird nun Video-Material gesichtet. Die Fans des Hauptstadtklubs hatten am Sonntag beim 0:2 in Mailand den eingewechselten Bakayoko Berichten zufolge mit rassistischen Sprechchören eingedeckt.