Legende: Muss pausieren Manuel Neuer. KEYSTONE/DPA/Sven Hoppe

Bundesliga: Bayern bis auf Weiteres ohne Neuer

Bayern München muss vorderhand auf Manuel Neuer verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister bestätigte, zog sich der Stammgoalie am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen (3:0) einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zu. Angaben zur Ausfalldauer wurden keine gemacht. Der bald 39-jährige Neuer zog sich die Verletzung in seinem 150. Champions-League-Spiel kurz nach dem 2:0 durch Jamal Musiala zu, als er beim Torjubel zum Sprint ansetzte. Mitspieler Joshua Kimmich äusserte sich nach dem Spiel mit einem Schmunzeln zur Verletzung: «Manu wollte losrennen – und dann ist es ihm in die Wade gefahren. Er hat schon gesagt, er wird langsam alt.» Neuer wurde in der 54. Minute durch den in der Winterpause von Köln verpflichteten deutschen U21-Nationalgoalie Jonas Urbig ersetzt.

