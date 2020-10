Legende: Fehlt Belgien gegen Island Kevin De Bruyne. imago images

Belgiens De Bruyne vorzeitig abgereist

Mittelfeld-Regisseur Kevin De Bruyne ist vorzeitig aus dem Lager der belgischen Nationalmannschaft abgereist. Wie der belgische Verband verkündete, ist der 29-Jährige bereits zu seinem Verein Manchester City zurückgekehrt. «Er wäre für das Spiel gegen Island nicht fit», hiess es in der Mitteilung vor der Partie in der Nations League am Mittwoch in Reykjavik. De Bruyne war bei der 1:2-Niederlage Belgiens am Sonntag in England nach 73 Minuten ausgewechselt worden. Nationaltrainer Roberto Martinez hatte dies als Vorsichtsmassnahme bezeichnet.

2 Corona-Fälle bei Peru

2 Spieler der peruanischen Nationalmannschaft sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der nationale Verband FPF mitteilte, können die Spieler Raul Ruidiaz und Alex Valera nicht am WM-Qualifikationsspiel in Lima gegen Brasilien in der Nacht zum Mittwoch teilnehmen. Ruidiaz und Valera hätten jedoch «keine ernsthaften Symptome entwickelt», hiess es von Verbandsseite.