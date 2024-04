Legende: Stand zuletzt bei Leuven an der Seitenlinie Marc Brys imago images/Belga

Kamerun: Brys neuer Nationaltrainer

Marc Brys ist neuer Nationalcoach Kameruns. Der 61-jährige Belgier tritt die Nachfolge von Rigobert Song an, dessen Vertrag nach dem Ausscheiden in den Achtelfinals des Afrika-Cups gegen Nigeria nicht verlängert wurde. Brys stand zuletzt bei Oud-Heverlee Leuven in der höchsten belgischen Liga unter Vertrag ist der dritte Belgier, der bei den «unzähmbaren Löwen» in der Verantwortung steht. Sein Vorgänger Hugo Broos hatte die Mannschaft vor 7 Jahren zum Gewinn der kontinentalen Meisterschaft geführt.