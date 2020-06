Deutschland: Bielefeld im Oberhaus

Einen Tag nach dem 4:0 im Nachtragsspiel gegen Dresden ist Arminia Bielefeld sozusagen vor dem Fernseher in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Weil der Hamburger SV in der 32. Runde gegen Osnabrück nicht über ein 1:1 hinauskam, kann die Arminia nicht mehr von den direkten Aufstiegsplätzen verdrängt werden. Bielefeld, wo der Schweizer Cédric Brunner unter Vertrag steht, war 2009 aus der Bundesliga abgestiegen.

Portugal: Santos verlängert bis EM 2024

Die portugiesische Nationalmannschaft und Trainer Fernando Santos setzen die Zusammenarbeit bis zur EM 2024 in Deutschland fort. Der 65-jährige Coach betreut Portugal seit 2014 und führte das Team um Superstar Cristiano Ronaldo 2016 zum EM-Titel. Zudem gewannen die Lusitaner die Premiere der Nations League.

Italien: Vorerst kein Re-Start für Venedig

Der italienische Zweitligist FC Venedig hat seine komplette Mannschaft in Quarantäne geschickt. Wie der Klub in einer Pressemitteilung bekannt gab, war ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Venedig hätte am Samstag das erste Spiel nach der Corona-Zwangspause in der Serie B bei Pordenone Calcio bestreiten sollen.