Legende: Heuert bei Valencia an Jose Bordalas. imago images

Spanien: Valencia hat neuen Trainer

Der Spanier Jose Bordalas wird neuer Trainer beim FC Valencia. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, erhält der 57-Jährige einen Zweijahresvertrag bis 2023 plus die Option auf ein weiteres Jahr. Bordalas kommt vom Ligakonkurrenten aus Getafe und übernimmt das Amt von Javi Garcia, der bereits Anfang Mai in Valencia entlassen wurde. Valencia hatte die Saison auf Platz 13 beendet und damit die Qualifikation für das internationale Geschäft deutlich verpasst.

Frankreich: Tapie in kritischem Zustand

Der Unternehmer und ehemalige Präsident von Olympique Marseille, Bernard Tapie, liegt in kritischem Zustand im Krankenhaus. Wie sein Sohn Laurent Tapie am Donnerstag mitteilte, sei der Gesundheitszustand des 78-Jährigen «sehr besorgniserregend». Bei Tapie wurde 2017 Magenkrebs festgestellt.