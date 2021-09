Legende: Nicht in kritischem Zustand Der Brasilianer Pelé. Getty Images/Archiv

Pelé witzelt aus dem Spital

Die brasilianische Legende Pelé ist in ein Spital in der Metropole São Paulo gebracht worden. Ernsthafte gesundheitliche Probleme weist der 80-Jährige aber zurück. «Leute, ich bin nicht in Ohnmacht gefallen und bin bei guter Gesundheit», schrieb Pelé auf Twitter am Dienstag (Ortszeit). Er sei wegen Routineuntersuchungen, die er wegen der Corona-Pandemie vorher nicht habe machen können, im Spital. «Sagt Bescheid, dass ich nächsten Sonntag nicht spielen werde!», spasste er. Pelé bestritt 92 Länderspiele und gewann drei WM-Titel.