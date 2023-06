Legende: Darf sein Team im All-Star-Game vertreten Roman Bürki. imago images/UPI Photo

Major League Soccer: Bürki im All-Star-Team

Im 26-köpfigen Kader fürs All-Star-Game der amerikanischen Major League Soccer (MLS) steht mit Roman Bürki auch ein Schweizer. Der 32-jährige Torhüter von St. Louis City wurde in die Mannschaft gewählt, die am 19. Juli in Washington D.C. gegen Arsenal antritt. Es gibt 3 Möglichkeiten, der Auswahl anzugehören. 12 Akteure werden von Fans, Medien und Spielern nominiert – darunter auch Bürki. 12 weitere Spieler werden vom Trainer des Teams aufgeboten. Die letzten beiden Plätze werden vom Liga-Commissioner besetzt. Gecoacht werden die All-Stars in diesem Jahr von Wayne Rooney, der Engländer ist seit 2022 Trainer von D.C. United.