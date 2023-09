Legende: Wieder zurück bei den «Azzurri» Gianluigi «Gigi» Buffon. IMAGO / LaPresse

Buffon als Delegationsleiter von Italien vorgestellt

Italiens Torhüter-Ikone Gianluigi Buffon (45), der Anfang August das Ende seiner Fussballkarriere verkündete, hat am Montag mit emotionalen Worten seinen neuen Posten als Delegationsleiter der italienischen Fussball-Nationalmannschaft angetreten. «Ich bin froh, hier zu sein, denn ich kehre nach Hause zurück», sagte Buffon. Er setze grosse Hoffnungen in den neuen Nationaltrainer Luciano Spalletti, der am vergangenen Samstag vorgestellt wurde. Verbandspräsident Gabriele Gravina betonte: «Buffon ist schon als Fussballer unsterblich, ich denke, er wird auch als Manager Grossartiges leisten.»

Onana kehrt in die Nationalmannschaft zurück

André Onana hat am Montag seine Rückkehr in die kamerunische Nationalmannschaft bestätigt. Der Torhüter von Manchester United wurde von Nationaltrainer Rigobert Song für das Spiel in der Afrika-Cup-Quali gegen Burundi in den Kader berufen. Aufgrund eines Streits mit Song wurde Onana nach der 0:1-Niederlage gegen die Schweiz an der WM 2022 in Katar von der Nationalmannschaft ausgeschlossen, daraufhin gab er seinen Rücktritt.