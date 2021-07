Legende: Trägt neu Schwarz-Gelb statt Rot-Weiss Donyell Malen. imago images

Donyell Malen nach Dortmund

Borussia Dortmund hat Wunschspieler Donyell Malen als Ersatz für Jadon Sancho verpflichtet. Der niederländische Nationalspieler erhält beim Bundesligisten einen Vertrag bis 2026. Für Malen muss der BVB rund 30 Millionen Euro an PSV Eindhoven überweisen, erfolgsabhängige Bonuszahlungen könnten noch hinzukommen.

Italien: Serie A bald mit nur noch 18 Teams?

Der italienische Fussball-Verband FIGC arbeitet an einer Reform der Serie A und will die Anzahl der Klubs von 20 auf 18 reduzieren. Dies geht aus einem Vorschlag von Verbandschef Gabriele Gravina hervor. Er will damit die Anzahl der Mannschaften in der höchsten italienischen Spielkasse der Bundesliga angleichen, wie die Gazzetta dello Sport berichtet.

England: Alderweireld verlässt Tottenham

Der belgische Nationalspieler Toby Alderweireld wechselt von Tottenham Hotspur zum Al-Duhail SC nach Katar. Über die Ablöse für den 32-Jährigen, der noch bis 2023 bei den Spurs unter Vertrag stand, wurde nichts bekannt. Alderweireld hat für Tottenham in 6 Jahren seit seinem Transfer von Atletico Madrid nach London 236 Partien bestritten.