Iker Casillas erlitt im Training unerwartet einen Herzinfarkt.

Casillas mit Herzinfarkt hospitalisiert

Der spanische Torhüter Iker Casillas hat im Training des FC Porto einen Herzinfarkt erlitten. Nach seinem Zusammenbruch wurde er umgehend ins Spital eingeliefert. Der 37-jährige Weltmeister von 2010 befindet sich gemäss neusten Informationen nicht in Lebensgefahr. Casillas bestritt in seiner Karriere über 700 Partien für Real Madrid, ehe er 2015 zu Porto wechselte. Erst im März dieses Jahres verlängerte Casillas seinen Vertrag um eine Saison. Auf den sozialen Medien haben verschiedene Sportgrössen wie Rafael Nadal oder Sergio Ramos bereits ihre Anteilnahme ausgedrückt.

Saisonaus für Ramsey

Für Aaron Ramsey ist die Saison und damit auch seine Zeit bei Arsenal vorzeitig beendet. Der 28-jährige Mittelfeldakteur wird wegen muskulärer Probleme in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen. Dies gaben die «Gunners» vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag gegen den FC Valencia bekannt. Im Sommer wird Ramsey nach über 10 Jahren in London zu Juventus Turin wechseln.

Adler beendet Karriere

Der frühere deutsche Nationalgoalie René Adler beendet zum Saisonende seine Karriere. Der 34-Jährige stand am 29. April 2018, also vor fast genau einem Jahr, letztmals in der Bundesliga im Tor. Danach zog sich der Torhüter von Mainz eine schwere Knorpelverletzung im Knie zu. «Mein Körper hat genug gelitten», erklärte Adler seinen Entscheid.

