Legende: Ist zurück bei seinem Herzensklub Frank Lampard. chelsea.com

Frank Lampard übernimmt das Traineramt bei Chelsea

Frank Lampard kehrt zurück zum Team, bei dem er als Spieler seine grössten Erfolge feierte. Der mittlerweile 41-jährige Engländer übernimmt bei Chelsea den vakanten Trainerposten und wird somit Nachfolger von Maurizio Sarri, der neu bei Juventus an der Seitenlinie steht. Lampard unterschrieb an der Stamford Bridge einen Vertrag über 3 Jahre. Als Spieler bestritt der Mittelfeldmotor 640 Partien für Chelsea und gewann mit den «Blues» 2012 die Champions League. Lampards Erfahrung als Coach beschränkt sich auf eine Saison bei Derby County in der englischen Championship. Derby verpasste den Aufstieg in die Premier League nur knapp.