Legende: Reist mit PSG in den hohen Norden Ramona Bachmann. imago images/ZUMA Wire

Champions League: Viertelfinals ausgelost

Die Uefa hat am Dienstag die Partien für die Viertel- und Halbfinals der Champions League der Frauen ausgelost. Paris St-Germain mit der Schweizer Nationalspielerin Ramona Bachmann trifft dabei auf den schwedischen Klub BK Häcken FF. Die Viertelfinals werden am 19./20. März und am 27./28. März gespielt, PSG tritt zuerst auswärts an. Die weiteren Partien lauten SK Brann Kvinner (NOR) gegen Barcelona, Benfica Lissabon gegen Olympique Lyon und Ajax Amsterdam gegen Chelsea. Im Halbfinal würde auf PSG der Sieger des Duells zwischen Lyon und Benfica warten.