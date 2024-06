Per E-Mail teilen

Legende: Übernimmt das Traineramt in Neapel Antonio Conte. KEYSTONE/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Serie A: Napoli engagiert Conte als Coach

Antonio Conte heisst der neue Trainer von Napoli. Der 54-jährige Italiener unterschreibt beim Meister von 2023 einen Dreijahresvertrag. Conte ist bereits der 5. (!) Trainer von Napoli in den letzten 12 Monaten. In der abgelaufenen Saison verpassten die Süditaliener mit Platz 10 erst zum 2. Mal in den letzten 15 Jahren die Europacup-Plätze. Conte stand zuletzt bei Tottenham unter Vertrag.

Bundesliga: Amenda fällt bis August aus

Frankfurt muss in den ersten Trainingseinheiten auf Neuzugang Aurèle Amenda verzichten. Der Schweizer Innenverteidiger, der im Sommer von YB zur Eintracht wechselt, «zog sich eine Sehnenverletzung im hinteren Oberschenkel zu». Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Damit verpasst der 20-Jährige, der im vorläufigen Kader der Schweiz gestanden hatte, auch die EM.

Fink wird in Genk Trainer von Zeqiri

Der Schweizer Nationalspieler Andi Zeqiri erhält bei seinem Klub einen neuen Trainer. Thorsten Fink wechselt innerhalb der belgischen Liga von St. Truiden zu Genk. Für den 56-jährigen Deutschen, der auch bei Basel und GC unter Vertrag gestanden hatte, ist es bereits die 11. Station als Trainer.