Legende: Zurück in der Premier League Antonio Conte trainiert neu Tottenham. Tottenhamhotspur.com

England: Conte folgt bei den «Spurs» auf Espirito Santo

Tottenham Hotspur ist auf der Suche nach einem neuen Trainer schnell fündig geworden. Antonio Conte wird Nachfolger des am Montag entlassenen Portugiesen Nuno Espirito Santo. Der Italiener Conte erhält einen Vertrag bis Juni 2023. Der 52-Jährige hat zuletzt Inter Mailand zum Meistertitel in der Serie A geführt, seinen Vertrag im Sommer aber aufgelöst. In der Premier League holte Conte 2017 mit dem FC Chelsea den Titel. Unter Espirito Santo kassierte Tottenham in dieser Saison in 10 Ligaspielen bereits 5 Niederlagen und rutschte zuletzt von Rang 1 auf den 9. Platz ab.

Schweden: Ibrahimovic zurück in der «Tre-Kronor»-Auswahl

Zlatan Ibrahimovic steht vor einem erneuten Comeback im schwedischen Nationalteam. Der 40-Jährige wurde von Trainer Janne Andersson für die WM-Qualiduelle in Georgien am 11.11. und Spanien am 14.11. aufgeboten. Im März war der AC-Milan-Stürmer nach 5 Jahren ins Team der Blagult zurückgekehrt, danach fehlte er unter anderem bei der EM im Sommer verletzungsbedingt. Erst plagte ihn eine Knieblessur, später verhinderte eine Achillessehnenreizung seinen 119. Einsatz für sein Land.