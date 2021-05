Legende: Paulo Dybala und Co. Werden die Copa America nicht vor heimischem Publikum bestreiten könne imago images

Südamerika: Neuer Gastgeber für Copa America gesucht

Die Copa America wird nicht in Argentinien stattfinden. Das Land leidet unter einer 2. Welle des Coronavirus. Der südamerikanische Verband Conmebol will nun einen neuen Gastgeber für das in rund 2 Wochen beginnende Turnier bestimmen. Interessenten seien vorhanden. Die Copa America wird vom 13. Juni bis 10. Juli – parallel zu den Europameisterschaften – ausgetragen. Sie ist die traditionsreiche Kontinental-Meisterschaft der Nationalmannschaften in Südamerika.

Frauen: Das Triple für Crnogorcevic

Die Schweizer Nationalspielerin Ana-Maria Crnogorcevic bleibt mit dem FC Barcelona in der Erfolgsspur. Nach dem Meistertitel und dem Gewinn der Champions League sicherten sich die Katalaninnen auch den Cupsieg. De Bernerin wurde beim 4:2-Erfolg im Final gegen Levante für die Schlussviertelstunde eingewechselt. Die Schweizer Rekordtorschützin ist mit Rot-Schwarz Thun (2009) und dem 1. FFC Frankfurt (2014) bereits in ihrer Heimat und in Deutschland Cupsiegerin geworden.