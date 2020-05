Legende: Sitzen mit Abstand Zuschauer eines Fussballspiels in Weissrussland. imago images

Weissrusslands Fussball wappnet sich

Die Corona-Krise hat nun doch auch den weissrussischen Profifussball erreicht. Wie der nationale Verband ABFF am Montag mitteilte, wurde die Erstligapartie zwischen dem FC Minsk und Neman Grodno ebenso wie das Zweitligaspiel FK Arsenal Dsjarschynsk gegen Lokomotiv Gomel verlegt. Bei Spielern der Klubs aus Minsk und Gomel besteht der Verdacht auf eine Corona-Infektion. An den Stadien wurden zusätzliche Stationen mit Desinfektionsmitteln installiert, an den Eingängen wird die Körpertemperatur der Zuschauer gemessen. Die nationale Liga war trotz der Pandemie im März plangemäss in die neue Saison gestartet und trägt alle Spiele mit Fans in den Stadien aus.

Cagliari-Spieler verzichten auf April-Löhne

Die Spieler des Serie-A-Klubs Cagliari haben auf ihre April-Löhne verzichtet, wie der Klub aus Sardinien meldet. Präsident Tommaso Giulini bedankte sich bei den Spielern für ihre «Hilfe und Sensibilität in diesen schwierigen Zeiten». Die italienische Meisterschaft ist wegen der Coronavirus-Pandemie seit dem 9. März unterbrochen, ein Datum für die Fortsetzung gibt es nicht.