Duell Ukraine gegen Deutschland unsicher

Das Nations-League-Spiel der Ukraine gegen Deutschland vom Samstag in der Schweiz-Gruppe steht auf der Kippe. Beim Corona-Test in Leipzig wurden vier Spieler und der Manager des Teams positiv getestet. Mit 13 einsatzfähigen Spielern müsste die Ukraine nach Uefa-Regularien gegen Deutschland auflaufen. Eine Entscheidung über eine komplette Team-Quarantäne trifft allerdings das Gesundheitsamt Leipzig. Bei einem solchen Entscheid könnte wohl auch die am Dienstag geplante Partie gegen die Schweiz nicht stattfinden.

Ägypten: Salah positiv getestet

Mohamed Salah wurde in Ägypten positiv auf das Coronavirus getestet. Der 28-jährige Stürmer von Liverpool muss somit vor dem Heimspiel gegen Togo in der Qualifikation für den Afrika-Cup in Isolation. Vorübergehend hatte Verwirrung geherrscht, der Verband hatte die Meldung von der offiziellen Webseite genommen. Pikant: Salah hatte am Sonntag in der Premier League gespielt. Ägyptische Medien berichteten, er sei diese Woche Gast bei der Hochzeit seines Bruders gewesen – und habe dort ohne Maske dicht gedrängt neben anderen getanzt.