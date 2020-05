Legende: Bislang waren erst 3 der 10 Corona-Fälle bekannt Die entsprechenden Massnahmen wurden durch die jeweiligen Klubs unmittelbar vorgenommen. Keystone

Deutschland: 10 von 1724 Corona-Tests positiv

In den 36 Klubs der 1. Bundesliga und 2. Bundesliga sind am letzten Donnerstag bei den ersten grossen Reihentests 10 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab die Deutsche Fussball Liga (DFL) am Montag bekannt. Bei den insgesamt 1724 Tests wurden neben Spielern auch der Trainerstab und Physiotherapeuten der Klubs untersucht. Die positiven Fälle wurden den jeweiligen Gesundheitsämtern gemeldet. Bekannt waren bislang nur 3 positive Ergebnisse beim Bundesligisten 1. FC Köln bei den ersten Kontrollen am vergangenen Donnerstag. Bei der zweiten Testreihe am Sonntag gab es beim FC ausschliesslich negative Ergebnisse. Die DFL gab nur die Ergebnisse der ersten Tests bekannt.

Niederlande: Sorge um «Bondscoach» Koeman

Der niederländische Nationalcoach Ronald Koeman wurde laut einem Bericht der Zeitung De Telegraaf am Sonntag wegen Herzproblemen im Spital behandelt. Der 57-jährige ehemalige Defensivspieler von Ajax Amsterdam und Barcelona sei nach einem operativen Eingriff in einem stabilen Zustand, teilte Koemans Ehefrau dem Blatt mit. Koeman ist seit Februar 2018 Coach von «Oranje».