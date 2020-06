Legende: Frankreich war der letzte Gastgeber Im Final der Frauen-WM 2019 setzte sich die USA gegen die Niederlande durch. imago images

Frauen-WM in Kolumbien, Japan oder Australien/Neuseeland

Die drei Bewerber für die Ausrichtung der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 stehen fest. Kolumbien, Japan und eine gemeinschaftliche Bewerbung von Australien und Neuseeland stehen der Fifa zur Auswahl. Die Abstimmung erfolgt am 25. Juni bei einer Videokonferenz. Der Ausrichter wird in einem offenen Abstimmungsverfahren ausgewählt. An der WM 2023 nehmen erstmalig 32 Nationen teil. Bei der WM 2019 in Frankreich wurde der Titel noch unter 24 Teams ausgespielt.

TAS-Urteil zu Manchester City im Juli

Das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes TAS in Lausanne im Fall Manchester City soll in der ersten Juli-Hälfte verkündet werden. Dies teilte das TAS nach Abschluss der dreitägigen Anhörung mit. Der englische Meister hatte vor dem Gericht Einspruch gegen die zweijährige Europacup-Sperre und die 30-Millionen-Busse erhoben, welche die Uefa wegen Verstosses gegen das «Financial Fairplay» verhängt hatte.