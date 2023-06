Legende: Jubelt künftig für Fenerbahce Edin Dzeko. Keystone / LUCA BRUNO

Süper Lig: Dzeko setzt Karriere in der Türkei fort

Edin Dzeko wechselt vom Champions-League-Finalisten Inter Mailand zu Fenerbahce Istanbul. Der Vertrag des 37-jährigen bosnischen Rekord-Torschützen bei Inter ist nach zwei Jahren und 14 Treffern in der abgelaufenen Saison ausgelaufen, bei Fenerbahce soll er Top-Torschütze Enner Valencia ersetzen. Der Medizintest und letzte Vertragsdetails seien noch ausstehend, teilte Fenerbahce mit. Dzekos Stationen in den Top-5-Ligen Europas waren Wolfsburg, Manchester City, AS Roma und Inter. Für das Nationalteam erzielte er in 129 Spielen 64 Tore.

01:14 Video Archiv: Dzeko trifft früh im CL-Halbfinal gegen Milan Aus Sport-Clip vom 10.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Bundesliga: Freiburg holt Adamu

Der SC Freiburg hat den 22-jährigen österreichischen Nationalspieler Junior Adamu von Salzburg verpflichtet. Zur Laufzeit seines Vertrages machten der Europa-League-Teilnehmer in seiner Mitteilung keine Angaben. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme für den Stürmer bei knapp zehn Millionen Euro liegen. Mit Salzburg wurde er in der vergangenen Saison Meister und erzielte zehn Liga-Tore.