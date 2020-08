Legende: Grund zum Feiern Der FC Elche steigt erstmals seit 5 Jahren wieder in die höchste spanische Liga auf. Keystone

Spanien: Dramatisches Aufstiegsduell

Elche kehrt in die höchste spanische Liga zurück. Die Entscheidung im Aufstiegsduell mit Girona fiel in der 96. Minute des Rückspiels. Nach dem torlosen Unentschieden setzte sich Elche auswärts dank dem Treffer von Pere Milla mit 1:0 durch. Der Klub aus der Region Valencia spielte zuletzt vor 5 Jahren in «La Liga», war in der Saison 2017/18 aber sogar in die Drittklassigkeit abgerutscht. Schon zuvor hatten sich Cadiz und Huesca den Aufstieg gesichert.