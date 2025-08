Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Hat wieder gut lachen Lionel Messi mit seinem Teamkollegen Luis Suarez. Keystone/AP Photo/Rebecca Blackwell

MLS: Messi nur leicht verletzt

Lionel Messi hat sich beim Leagues-Cup-Spiel gegen den mexikanischen Klub Necaxa nicht schwerer verletzt. Er habe sich eine «kleine Muskelverletzung in seinem rechten Bein» zugezogen, teilte sein Klub Inter Miami mit. Wie lange der 38 Jahre alte Kapitän ausfallen wird, sei noch unklar, hiess es weiter. Messi war gegen Necaxa bereits in der 11. Minute ausgewechselt worden, nachdem er zuvor länger am rechten Oberschenkel behandelt worden war.

Zypern: Luiz wechselt zum FC Pafos

Der frühere brasilianische Nationalverteidiger und Champions-League-Sieger David Luiz wechselt mit sofortiger Wirkung nach Zypern. Luiz unterschreibt beim FC Pafos einen Zweijahresvertrag bis 2027, wie der Verein mitteilte. Der 38-Jährige hatte eigentlich noch einen Vertrag bei Fortaleza EC in seinem Heimatland Brasilien, liess sich dort aber freistellen, um auf die europäische Insel zu wechseln. Luiz spielte in seiner Laufbahn unter anderem für Chelsea, mit dem er 2012 die Champions League gewann, Arsenal und Paris Saint-Germain.