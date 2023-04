Legende: Ist seinen Job bei Espanyol los Diego Martinez. Imago/Zuma Wire

Spanien: Martinez und «Pacheta» müssen gehen

Zwei Entlassungen an einem Tag: Die spanischen Fussball-Erstligisten Espanyol Barcelona und Real Valladolid setzen im Kampf um den Klassenerhalt auf neue Trainer. Der Liga-17. Espanyol trennte sich von Diego Martinez. Bei Tabellennachbar Valladolid (16.) muss Jose Rojo, genannt «Pacheta», gehen. Zu den Entscheidungen haben die negativen sportlichen Entwicklungen geführt. Espanyol hatte am Samstag mit 1:2 beim FC Girona verloren und damit die vierte Niederlage in Serie kassiert. Valladolid musste eine 0:6-Klatsche bei Real Madrid hinnehmen.