Legende: Sein letzter Klub Zuletzt war Andre Schürrle von Borussia Dortmund an Spartak Moskau ausgeliehen. imago images

Deutschland: Schürrle zieht Schlussstrich

Andre Schürrle beendet im Alter von nur 29 Jahren überraschend seine Karriere. «Die Entscheidung ist lange in mir gereift», sagte der ehemalige Nationalspieler dem Spiegel und fügte an: «Ich brauche keinen Beifall mehr.» Schürrle hatte sich am Mittwoch mit Borussia Dortmund auf eine Auflösung seines bis Juni 2021 laufenden Vertrages geeinigt. Zuletzt war Schürrle bereits an Spartak Moskau ausgeliehen. Den Höhepunkt seiner Karriere feierte er mit dem Weltmeistertitel mit Deutschland 2014.

Italien: Plan für Fan-Rückkehr ins Stadion

Der italienische Fussballverband hat der Regierung in Rom einen Plan für die schrittweise Rückkehr von Zuschauern in die Stadien vorgelegt. Demnach sollen maximal 34'000 Zuschauer im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion zugelassen werden, im Olympiastadion in Rom sollen es 30'000 sein und in Turin 17'000. Der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora erklärte, die Regierung arbeite daran, Spiele mit einer beschränkten Zuschauerzahl ab September zu ermöglichen.