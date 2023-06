Legende: Muss nach einem Jahr die Koffer packen Daniel Farke. IMAGO / Jan Huebner

Bundesliga: Gladbach trennt sich von Farke

Trainer Daniel Farke und Borussia Mönchengladbach gehen nach nur einem Jahr getrennte Wege. Das bestätigte der Fussball-Bundesligist am Freitag, ohne einen Nachfolger zu benennen. Unter Farke hatte Gladbach mit 43 Punkten und Rang 10 die schwächste Spielzeit seit zwölf Jahren abgeliefert. Farkes Vertrag lief noch bis 2025.

Premier League: Leeds sucht neuen Trainer

Nach dem verpassten Klassenerhalt haben sich Leeds United und Teammanager Sam Allardyce «in gegenseitigem Einvernehmen» wieder getrennt. Das gab der Traditionsklub am Freitag bekannt. Nach drei Jahren in der Premier League sollte Allardyce Leeds vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit bewahren. Der ehemalige englische Nationaltrainer holte aus 4 Spielen aber nur 1 Punkt.

Marciniak darf CL-Final arbitrieren

Der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak darf trotz seines Auftritts bei einer umstrittenen Veranstaltung des Rechtspopulisten Slawomir Mentzen den Champions-League-Final vom 10. Juni in Istanbul zwischen Manchester City und Inter Mailand pfeifen. Das gab die Uefa bekannt.