Legende: Steht so schnell nicht wieder an der Seitenlinie Lucien Favre. Keystone

Frankreich: Favre verlängert Auszeit

Die französische Sportzeitung L’Équipe zählte Lucien Favre unlängst zum engsten Kandidatenkreis für den Trainerposten beim Ligue-1-Klub Girondins Bordeaux. Doch der frühere Dortmund-Taktgeber hat sich nun gleich selbst aus dem Rennen genommen. «Ich werde in diesem Sommer keine Mannschaft übernehmen. Das habe ich schon mehrfach betont, und das bleibt so», sagte der Westschweizer gegenüber Keystone-SDA. «Ich geniesse momentan meine Auszeit und werde zu einem späteren Zeitpunkt wieder ins Business zurückkehren.»

England: Sancho-Transfer zu United fix

Manchester United hat den Transfer von Jadon Sancho unter Dach und Fach gebracht. Die «Red Devils» überweisen für die Dienste des 21-jährigen Engländers 85 Millionen Euro an Borussia Dortmund. Sancho unterzeichnete einen Vertrag bis 2026.

Spanien: Corona bei Benzema

Der französische Offensivstar Karim Benzema von Real Madrid ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der spanische Rekordmeister am Freitag mit. Benzema befindet sich nach der EM noch in den Ferien und wird nun verspätet in die Vorbereitung auf die neue Saison einsteigen.